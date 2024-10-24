Лукашенко сказал генсекретарю ООН Гутерришу, что очень нужно белорусам, и подарил ему аистов

Еще генсек сказал, что ситуация в Северной Газе является настолько ужасной, что ООН была вынуждена приостановить программу по вакцинации. Так как сейчас там работает единственная больница. Гутерриш выразил надежду, что представители ООН смогут добраться до этой больницы и доставить вакцину. Он отметил при этом, что работа продолжается несмотря на трудности.