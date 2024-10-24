Лукашенко сказал генсекретарю ООН Гутерришу, что очень нужно белорусам, и подарил ему аистов

Во время встречи Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выступает за мирное решение любых конфликтов. И подарил генсеку ООН скульптуру с аистами, пояснив, что аисты являются символом мира.
— Это — символ мира. Наши аисты. Нам, Антониу, очень нужен мир, — подчеркнул белорусский лидер, вручая подарок.
Еще во время встречи Лукашенко заявил, что Гутерриш обладает "прекрасной особенностью.
— Я наблюдаю уже не первого Генерального секретаря за свою политическую жизнь. Но такую решительность я встречаю впервые, — заметил он.
Еще Лукашенко назвал Гуттериша первым главой ООН, открыто и честно заявляющим свою позицию по ключевым вопросам международной повестки. При этом глава республики сказал, что белорусское руководство поддерживает позицию генсека ООН по Ближнему Востоку.
Лукашенко провел встречу с генсеком ООН и подарил ему аистов. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
— Ваша позиция по Ближнему Востоку не просто созвучна — абсолютно поддерживается руководством Беларуси и мною в том числе, — сказал он.
Также Лукашенко пообещал, что Беларусь всегда останется вместе с ООН в вопросах мира и войны, так как Минск выступает за мирное решение любых конфликтов.
— Вы должны знать, что мы всегда будем рядом с вами, что касается (вопросов. — Прим.) мира и войны. Мы за мир, за мирные переговоры, за мирное разрешение любых конфликтов, — прокомментировал белорусский президент.
В свою очередь, Гутерриш рассказал Лукашенко о том, что накануне им были пережиты наиболее сложные часы жизни в качестве генсека ООН. Так как его попросили о проведении срочного совещания по ситуации на Ближнем Востоке из-за попадания дрона миссии ООН с гибелью человека.
— Вчера дрон попал в машину, которая принадлежала миссии ООН и убила водителя. В офисе ООН в Ливане дрон попал настолько близко к зданию, что вылетели стекла, — сообщил он.
Еще генсек сказал, что ситуация в Северной Газе является настолько ужасной, что ООН была вынуждена приостановить программу по вакцинации. Так как сейчас там работает единственная больница. Гутерриш выразил надежду, что представители ООН смогут добраться до этой больницы и доставить вакцину. Он отметил при этом, что работа продолжается несмотря на трудности.
— Наши люди переживают очень сложные времена. Тем не менее они продолжат свою работу, чтобы предоставить столько гуманитарной помощи, сколько они могут, — указал генсек ООН.
Выразил Гуттериш и обеспокоенность ситуацией с миссией ООН в Ливане, где находятся около 10 тысяч человек из более чем 40 стран. Он сказал, что чувствует ответственности за жизни каждого из этих людей. Так как «все может случиться», а ситуация в Ливане ужасна.
— Сегодня мы переживаем по-настоящему сложные времена. Поэтому мне иногда приходится проявлять активность по защите определенных вещей. Я чувствую страдания людей, — подчеркнул генсек.
Ранее на саммите президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет стать полноправным членом БРИКС. Еще президент сказал, что Беларусь может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и попыток цветных революций.
Еще белорусский лидер и другие участники саммита БРИКС пробуют блинный мешочек, татарский суп «Токмач» и каштановое пюре.