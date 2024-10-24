Лукашенко заявил, что Беларусь стала партнером в БРИКС

Александр Лукашенко в интервью рассказал, что его несколько удивил тот факт, что о желании присоединиться к БРИКС заявили около 30 государств, а партнерами стали чуть более 10 стран. Лукашенко: коллективный Запад развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС Лукашенко был бы не против появления в мире организации-противовеса ООН, в том числе БРИКС

Лукашенко: мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации «Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь. А почему не принимают в БРИКС другие государства? О чем БРИКС хотела бы, прежде чем принимать другие государства, подумать? — поставил вопрос белорусский лидер. — А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот “предбанник” в виде партнера».

«Хорошо, это (статус партнера. — Прим. БЕЛТА) возможно. Но меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все. Чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат?» — заметил белорусский лидер.