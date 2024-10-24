Лукашенко: Беларусь готова к выборам

Президент Беларуси также заявил, что в случае прихода оппозиции к власти Североатлантический альянс начал бы войну против республики. Лукашенко считает, что НАТО подготовило военных в Литве и Польше для ввода на территорию Беларуси, а оппозиция позвала бы их «зайти в страну».