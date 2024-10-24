Лукашенко: Беларусь готова к выборам

Нижняя палата белорусского парламента накануне назначила проведение выборов президента Беларуси на 26 января 2025 года. Действующий глава государства Александр Лукашенко принял решение баллотироваться на новый президентский срок.
В интервью глава государства заявил, что республика не исключает каких-то инсинуаций и провокаций относительно выборов со стороны оппозиции. Однако, подчеркнул он, того, что было в 2020 году, больше не повторится.
«Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает».
Он напомнил, как недавно бывший директор ЦРУ и глава Госдепа США Майк Помпео, который в феврале 2020 года посещал Минск, признался в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, что у Вашингтона не получилась цветная революция в Беларуси.
«Какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну?» — задал риторический вопрос белорусский лидер.
Он добавил, что как президент был вынужден защищать страну, и ему это удалось. По его словам, Беларусь готова к новым выборам и готова ответить на любые провокации и вмешательства.
Война с НАТО
Президент Беларуси также заявил, что в случае прихода оппозиции к власти Североатлантический альянс начал бы войну против республики. Лукашенко считает, что НАТО подготовило военных в Литве и Польше для ввода на территорию Беларуси, а оппозиция позвала бы их «зайти в страну».
Что касается Украины, то она бы «не осталась в стороне», предположил глава белорусского государства.