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Лукашенко: Беларусь готова к выборам

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Беларусь готова ответить на любые провокации, связанные с выборами президента в следующем году, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью «Известиям» на полях саммита БРИКС в Казани.

Источник: Sputnik.by

Нижняя палата белорусского парламента накануне назначила проведение выборов президента Беларуси на 26 января 2025 года. Действующий глава государства Александр Лукашенко принял решение баллотироваться на новый президентский срок.

В интервью глава государства заявил, что республика не исключает каких-то инсинуаций и провокаций относительно выборов со стороны оппозиции. Однако, подчеркнул он, того, что было в 2020 году, больше не повторится.

«Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает».

сказал Лукашенко.

Он напомнил, как недавно бывший директор ЦРУ и глава Госдепа США Майк Помпео, который в феврале 2020 года посещал Минск, признался в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, что у Вашингтона не получилась цветная революция в Беларуси.

«Какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну?» — задал риторический вопрос белорусский лидер.

Он добавил, что как президент был вынужден защищать страну, и ему это удалось. По его словам, Беларусь готова к новым выборам и готова ответить на любые провокации и вмешательства.

Война с НАТО

Президент Беларуси также заявил, что в случае прихода оппозиции к власти Североатлантический альянс начал бы войну против республики. Лукашенко считает, что НАТО подготовило военных в Литве и Польше для ввода на территорию Беларуси, а оппозиция позвала бы их «зайти в страну».

Что касается Украины, то она бы «не осталась в стороне», предположил глава белорусского государства.

Лукашенко Александр