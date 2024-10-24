Западное издание констатировало, что ВСУ отброшены на всех фронтах

По словам Уолш, ее знакомый, проукраински настроенный военный аналитик, недавно сравнил положение Вооруженных сил Украины с положением немецкой армии в январе 1945 года.
«Украинцев отгоняют на всех фронтах, в том числе в Курской области России, в которую они с большой надеждой и помпой вошли в августе. Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты», — описала положение ВСУ журналистка.
Уолш напомнила, что украинские войска отступали почти весь 2024 год. В начале октября был взят Угледар, сейчас в окружении находится Селидово, а зимой предстоит «ужасная» битва за стратегически значимый промышленный центр Покровск. По словам журналистки, сейчас Украина ведет войну на истощение с Россией, а исторически ни одна страна не одерживала победу над Россией в такой войне, поэтому победа Украины «выглядит невозможной».