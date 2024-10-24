Западное издание констатировало, что ВСУ отброшены на всех фронтах

Уолш напомнила, что украинские войска отступали почти весь 2024 год. В начале октября был взят Угледар, сейчас в окружении находится Селидово, а зимой предстоит «ужасная» битва за стратегически значимый промышленный центр Покровск. По словам журналистки, сейчас Украина ведет войну на истощение с Россией, а исторически ни одна страна не одерживала победу над Россией в такой войне, поэтому победа Украины «выглядит невозможной».