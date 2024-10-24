Мэр Новосибирска анонсировал появление новых департаментов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о важных и ключевых решениях по поводу работы горадминистрации. Речь идет о разделении полномочий департаментов.
Так, департамент правовой работы и кадровой разделят. Появится правовой департамент, а кадровую службу выделят в отдельную структуру — она будет напрямую подчиняться мэру Новосибирска.
«Считаю это решение абсолютно правильным: кадровые вопросы — это первостепенная задача для эффективного управления мэрии города Новосибирска».
Также на специальной комиссии обсудили реорганизацию департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Его планируют разделить на две структуры: одна будет отвечать за пассажирские перевозки, другая — за дороги и благоустройство.
«В последнее время масштаб и количество задач департамента значительно выросли. Увеличены объемы ремонта: капитальное обновление мостов, комплексные работы по программе БКД, реконструкция дорог и тротуаров. В транспортной сфере началось масштабное обновление городского автопарка. Закупаем современные троллейбусы и трамваи, меняем составы метрополитена», — пояснил глава города.
Максим Кудрявцев отметил, что власти города намерены сосредоточиться на проектировании и реализации дорожных и благоустроительных проектов, повысить качество инфраструктуры, выстроить маршрутную сеть и график движения транспорта по запросам новосибирцев. Большая работа предстоит по развитию метрополитена.
«Новые задачи требуют усиления дорожного и транспортного блоков. И мы надеемся на поддержку депутатов по этим решениям», — добавил глава города.
Добавим, что грядущую реорганизацию в мэрии рассмотрят (утвердят или не утвердят) депутаты Горсовета на ближайшей сессии.