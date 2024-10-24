Глава Самарской области встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом

Во время встречи глава региона и космонавты обсудили деятельность, в которой принимают участие отряды Роскосмоса, в целях ориентирования молодежи на инженерные специальности. По словам Олега Кононенко, они не только проводят встречи с ребятами и коллективами предприятий, но и стараются создать аэрокосмические школы, в которых будет программа подготовки для будущих космонавтов. Кроме того, на встрече обсудили подготовку по данному направлению в рамках передовой инженерной школы.