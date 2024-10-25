New York Times: как европейцы относятся к выборам в США

В Европе существует беспокойство по поводу Трампа, потому что он по многим вопросам высказывается жестко, но на самом деле непредсказуем. Он считает, что НАТО — это клуб, в который люди должны платить взносы. Но никто в Европе, по его мнению, не платит достаточно, а Америка ведет себя как «болван», говорит Эрлангер.