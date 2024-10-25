New York Times: как европейцы относятся к выборам в США

Согласно статье NYT, ощущение, что очень многое в жизни и политике Европы зависит от избирателей в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне, вызывает восхищение и одновременно ярость. Американский президент, в некотором смысле, является президентом для всех. Просто потому, что США — слишком большая, важная и богатая страна.
Западная Европа, по большей части, нервничает по поводу президентских выборов в США. Западные европейцы со времен Рейгана любили демократов и не любили республиканцев. Но нервничают и в Восточной Европе, где серьезной проблемой остается конфликт на Украине.
Тем не менее Харрис принимает серьезные меры, чтобы отличаться от действующего президента Джо Байдена. Но что сможет предложить ее администрация?
Да, вся ее жизнь отличается от жизни ее предшественников: Харрис родом из Калифорнии, наполовину индианка, наполовину ямайчанка. Распространено мнение, что Байден — последний истинный «трансатлантист» Америки, хотя на самом деле это не так. Да, Харрис не застала Вторую мировую войну, поэтому ее точка зрения будет отличаться.
Например, в случае с Газой складывается впечатление, что Харрис больше сочувствует страданиям палестинцев, чем Байден. Разделяет ли она те же обязательства по отношению к Израилю? Возможно, но иным способом. Вела бы она себя по-другому с Нетаньяху? Возможно. Когда дело доходит до внешней политики Харрис, мы действительно не знаем, что думать, признается Стивен Эрлангер, главный европейский корреспондент The Times.
В Европе существует беспокойство по поводу Трампа, потому что он по многим вопросам высказывается жестко, но на самом деле непредсказуем. Он считает, что НАТО — это клуб, в который люди должны платить взносы. Но никто в Европе, по его мнению, не платит достаточно, а Америка ведет себя как «болван», говорит Эрлангер.
Некоторые в Европе опасаются: если Трамп откажется защищать члена НАТО, который недостаточно тратит на оборону, он подорвет доверие к Североатлантическому альянсу и веру в статью 5, обязывающую всех членов НАТО встать на защиту страны-члена, на которую совершено вооруженное нападение. А это, в свою очередь, приведет к следующей серьезной проблеме, которая касается Украины. Если Украина падет, Россия окажется на границе с Польшей.
В Европе высказываются предположения, что, если республиканцы получат президентское кресло и большинство мест в конгрессе, у Трампа будет меньше ограничений.