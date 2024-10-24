Лукашенко заявил о готовности поехать в Крым

«Руководство Украины и военные нас за это очень упрекают, что эти организации, которые сотрудничают, белорусские, попадут под санкции. Так мы и так под санкциями, дальше некуда попадать. А то, что надо Донбассу и Крыму мы продаем, они за это платят. Почему нам не сотрудничать с ними? И потом, я думаю, что Украине не совсем правильно диктовать нам условия, с кем сотрудничать. Украина первая, раньше Америки и Евросоюза, ввела против нас санкции. Какие к нам могут быть требования?» — отметил Лукашенко.