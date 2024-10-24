Лукашенко заявил о готовности поехать в Крым

«Я думаю, что это вопрос (о поездке в Крым — ред.) от журналистов больше. Но если надо поехать, поеду, я человек решительный. Но какая необходимость мне сегодня или вчера ехать в Крым?» — сказал он.
По словам белорусского президента, он свою позицию по Крыму уже обозначил. «Де-факто Крым российский, де-юре — нет», — сказал он, добавив, что международное сообщество не признает Крым российским.
При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия сразу начала сотрудничать с Крымом, с новыми регионами России.
«Руководство Украины и военные нас за это очень упрекают, что эти организации, которые сотрудничают, белорусские, попадут под санкции. Так мы и так под санкциями, дальше некуда попадать. А то, что надо Донбассу и Крыму мы продаем, они за это платят. Почему нам не сотрудничать с ними? И потом, я думаю, что Украине не совсем правильно диктовать нам условия, с кем сотрудничать. Украина первая, раньше Америки и Евросоюза, ввела против нас санкции. Какие к нам могут быть требования?» — отметил Лукашенко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».