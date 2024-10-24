Лукашенко показали новейшие вертолеты казанского завода

«Рустам Минниханов показал президенту Республики Беларусь продукцию вертолетного завода. Александра Лукашенко впечатлил медицинский “Ансат” и Ми-38 с салоном ВИП», — говорится в сообщении.
В частности президент Белоруссии отметил, что у Ми-38 очень вместительный салон и, несмотря на габариты, высокая скорость — больше, чем у Ми-8.
После осмотра вертолетной техники Лукашенко отправился в аэропорт Казани. Прощаясь с Миннихановым у трапа самолета, президент Белоруссии поблагодарил за теплый прием и отметил высокую организацию саммита.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.