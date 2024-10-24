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Лукашенко показали новейшие вертолеты казанского завода

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов ознакомил президента Белоруссии Александра Лукашенко, находящегося в Казани в рамках саммита глав государств БРИКС, с вертолетами Казанского вертолетного завода, сообщает в четверг пресс-служба главы российского региона.

Источник: Пресс-служба Раиса РТ

«Рустам Минниханов показал президенту Республики Беларусь продукцию вертолетного завода. Александра Лукашенко впечатлил медицинский “Ансат” и Ми-38 с салоном ВИП», — говорится в сообщении.

В частности президент Белоруссии отметил, что у Ми-38 очень вместительный салон и, несмотря на габариты, высокая скорость — больше, чем у Ми-8.

После осмотра вертолетной техники Лукашенко отправился в аэропорт Казани. Прощаясь с Миннихановым у трапа самолета, президент Белоруссии поблагодарил за теплый прием и отметил высокую организацию саммита.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Лукашенко Александр