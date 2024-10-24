Санду призвала признать выборы президента состоявшимися

«В качестве президента я была проинформирована госучреждениями о существовании огромной сети по скупке голосов. Также меня спрашивали, не повод ли это для того, чтобы не признавать состоявшиеся выборы, чтобы организовать повторные выборы. Однако избирательный процесс не должен останавливаться по одной существенной причине», — заявила Санду в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети.