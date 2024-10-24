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ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума

КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиционной в республике Партии коммунистов о пересчете голосов и отмене итогов референдума о евроинтеграции на участках за рубежом, сообщила в четверг глава комиссии Анжела Караман.

Источник: © РИА Новости

На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума.

«Заявление о пересмотре голосов и об отмене итогов референдума отклонено как необоснованное», — заявил Караман на заседании.

В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

Согласно местному законодательству, Центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.