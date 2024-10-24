«Начало глобальных перемен»: о чем говорят журналисты и эксперты на саммите БРИКС

«Когда саммит был только анонсирован, на Западе говорили, что никто сюда не поедет, потому что Россия в изоляции и ее никто не любит. Однако на протяжении трех дней здесь представители со всего мира. Это заставляет задуматься о многом. Для меня это стало возможностью рассказать в моей стране о том, что происходит в вашей стране, потому что большинство граждан не имеют об этом ни малейшего понятия. Мы рассказали не только о саммите, но и о культурах разных стран, и конечно, Татарстана. Здесь мы увидели, что Россия не в изоляции, как того очень желали на Западе», — поделился журналист из Франции.