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Вопросы войны и мира должны решаться на площадке ООН, заявил Лукашенко

МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН, а она не выполняет свои функции.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Как передает агентство Белта, в интервью изданию «Известия» на полях саммита БРИКС в Казани глава белорусского государства выразил уверенность, что «вопросы войны и мира должны решаться исключительно на площадке ООН».

«Если ООН решила войну прекратить — прекратить. Это что, есть? Нет. Американцы упрекают россиян. Да чего вы упрекаете? Сколько войн вы развязали и сколько конфликтов вы сегодня ведете! И сколько войн вы еще намерены осуществить…», — передает агентство слова президента.

В качестве примера такой политики США он привел ситуацию вокруг Тайваня. «Они готовы там — AUKUS (военно-политический блок -ред.) создают — вмешаться и что-то сотворить. Поэтому ООН не выполняет свои функции», — пояснил Лукашенко.

Он рассказал, почему недоволен нынешним состоянием дел в ООН. «Что мы там имеем? Мы чего деньги тратим? Там собираются столько государств для того, чтобы с трибуны выступить? При пустом зале в основном… Хотелось бы, чтобы она была эффективной, чтобы Совет Безопасности решал вопрос, а не просто собирался там. Не понравится американцам — вето, все — разошлись», — констатировал Лукашенко.

Президент Белоруссии также заявил, что был бы не против появления в мире организации — противовеса ООН, например, БРИКС.

«Все испугались, начали говорить, что мы чуть ли не в противовес ООН создаем какую-то организацию. Если ты боишься этого противовеса, ты не вступай в БРИКС. А я вот лично хочу, чтобы был такой противовес, чтобы ООН зашевелилась. Или была организация — глобальная. А БРИКС все-таки претендует на глобальную организацию, а не региональную. Это не ШОС. ШОС — региональная. Хочу, чтобы была такая организация, которая будет противовесом ООН», — сказал президент.

Лукашенко Александр
ООН