Вопросы войны и мира должны решаться на площадке ООН, заявил Лукашенко

«Все испугались, начали говорить, что мы чуть ли не в противовес ООН создаем какую-то организацию. Если ты боишься этого противовеса, ты не вступай в БРИКС. А я вот лично хочу, чтобы был такой противовес, чтобы ООН зашевелилась. Или была организация — глобальная. А БРИКС все-таки претендует на глобальную организацию, а не региональную. Это не ШОС. ШОС — региональная. Хочу, чтобы была такая организация, которая будет противовесом ООН», — сказал президент.