Москва обвинила Берлин в нарушении «Договора 2 + 4» из-за новой военно-морской базы в Ростоке

Берлин отверг критику Москвы, говорится в статье. Он заявил, что, несмотря на то, что объект в Ростоке будет действовать как штаб-квартира миссии НАТО по наблюдению за Балтийским морем и здесь разместятся несколько иностранных «офицеров связи» НАТО, она будет считаться именно базой ВМС Германии, а не НАТО. А это «Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 12 сентября 1990 года не запрещено.
Согласно пресс-релизу МИД России, послу был заявлен «решительный протест» против этого шага и он был предупрежден о «крайне негативных последствиях».
В Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны отдавать себе отчет в том, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь самые негативные последствия и не останется без соответствующего ответа с российской стороны.
В своих аргументах Россия ссылается на договор о воссоединении Германии 1990 года, который часто называют «Договор 2 + 4» в честь его подписантов. В нем говорится, что никакие войска НАТО или иностранные государства, равно как и любая военная база НАТО, никогда не могут быть размещены на бывшей территории Восточной Германии.
Россия выступает против такой базы в Ростоке, которая, как с гордостью объявил министр обороны Германии Борис Писториус на церемонии инаугурации, была создана специально для того, чтобы служить штаб-квартирой миссии НАТО Commander Task Force Baltic (CTF Baltic).
Согласно European Conservative, миссию НАТО в Ростоке возглавит немецкий адмирал. В состав его штаба войдут 180 человек, в том числе офицеры по меньшей мере из 11 других членов НАТО, включая Великобританию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу и Швецию.
Однако, по мнению Берлина, это по-прежнему не считается нарушением «Договора 2 + 4». Как пояснил Ламбсдорфф, это немецкая военно-морская база, укомплектованная немецкими военнослужащими, которым также разрешено работать в рамках компетенции НАТО.
«Включение вооруженных сил Германии в структуры НАТО прямо разрешено», и, следовательно, «преобразование штаба морского командования Германии в Ростоке в Commander Task Force Baltic соответствует “Договору 2 + 4”», заявил Ламбсдорф.
Что касается присутствующих иностранных офицеров, то, как добавил посол, они всего лишь «офицеры по обмену информацией и связи» и поэтому на них не распространяется пункт «никаких иностранных войск».