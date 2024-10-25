Москва обвинила Берлин в нарушении «Договора 2 + 4» из-за новой военно-морской базы в Ростоке

Берлин отверг критику Москвы, говорится в статье. Он заявил, что, несмотря на то, что объект в Ростоке будет действовать как штаб-квартира миссии НАТО по наблюдению за Балтийским морем и здесь разместятся несколько иностранных «офицеров связи» НАТО, она будет считаться именно базой ВМС Германии, а не НАТО. А это «Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 12 сентября 1990 года не запрещено.