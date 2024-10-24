«Что мы делаем с КНДР, это наше дело»: Путин выступает на саммите БРИКС

19:02 «На земле нет человека, у которого сердце кровью не обливается, когда он смотрит на то, что происходит в секторе Газа», — отметил Путин.

Он заявил, что конфликт можно решить только, устранив его причину, а именно, решить вопрос насчет независимости Палестины.

19:01 Россия не заинтересована в росте конфликта на Ближнем Востоке, находится в тесном контакте с Ираном и стремится решить ситуацию с Израилем на основе компромиссов.

«Свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации… Мне кажется, что это возможно… Никто в регионе не хочет расширения конфликта и большой войны», — подчеркнул Путин.

19:01 Россия готова к дальнейшим «обострениям» с Западом, но готовы ли сами те страны на это, поинтересовался президент.

19:00 Экономические проблемы Европы, в частности, связаны с отказом от российских энергоресурсов, сообщил Путин. Он напомнил, что заграницей достаточно «щелкнуть пальцами», чтобы возобновить поставки российского газа, но там этого не хотят по политическим причинам.

19:00 «Попытка свалить с больной головы на здоровую и уйти от ответственности», — описал Путин обвинения на Западе в адрес России о том, что она, якобы, способствует волнениям в Европе.

18:57 Путин опроверг обвинения Запада в том, что Россия тайно раскачивает обстановку в европейских странах. Он связал волнения заграницей с местными экономическими проблемами. «Это, ну, полная чушь. То, что происходит на улицах некоторых европейских городов, это результат внутренней политики этих государств… Ведущие экономики еврозоны, они в рецессии практически… Разве мы в этом виноваты, мы-то тут причем?» — со смехом сказал Путин.

18:55 Путин вновь обвинил НАТО в том, что оно стремится расширяться, несмотря на обещания России не продвигаться на восток.

18:52 ❗Западные экономики несправедливы, потому что они «потребляют больше, чем производят», организация БРИКС намерена изменить эту ситуацию, пообещал Путин.

18:48 Путин улыбнулся, пока слушал вопрос иностранного журналиста, который поинтересовался его мнением насчет заявления британской разведки о, якобы, планах России «сеять хаос» на улицах иностранных городов.

18:46 В странах Азии и Африки очень быстро растет население, поэтому эти регионы сейчас привлекают особое внимание, пояснил Путин.

