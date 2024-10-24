«Что мы делаем с КНДР, это наше дело»: Путин выступает на саммите БРИКС

19:02 «На земле нет человека, у которого сердце кровью не обливается, когда он смотрит на то, что происходит в секторе Газа», — отметил Путин.
Он заявил, что конфликт можно решить только, устранив его причину, а именно, решить вопрос насчет независимости Палестины.
19:01 Россия не заинтересована в росте конфликта на Ближнем Востоке, находится в тесном контакте с Ираном и стремится решить ситуацию с Израилем на основе компромиссов.
«Свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации… Мне кажется, что это возможно… Никто в регионе не хочет расширения конфликта и большой войны», — подчеркнул Путин.
19:01 Россия готова к дальнейшим «обострениям» с Западом, но готовы ли сами те страны на это, поинтересовался президент.
19:00 Экономические проблемы Европы, в частности, связаны с отказом от российских энергоресурсов, сообщил Путин. Он напомнил, что заграницей достаточно «щелкнуть пальцами», чтобы возобновить поставки российского газа, но там этого не хотят по политическим причинам.
19:00 «Попытка свалить с больной головы на здоровую и уйти от ответственности», — описал Путин обвинения на Западе в адрес России о том, что она, якобы, способствует волнениям в Европе.
18:57 Путин опроверг обвинения Запада в том, что Россия тайно раскачивает обстановку в европейских странах. Он связал волнения заграницей с местными экономическими проблемами. «Это, ну, полная чушь. То, что происходит на улицах некоторых европейских городов, это результат внутренней политики этих государств… Ведущие экономики еврозоны, они в рецессии практически… Разве мы в этом виноваты, мы-то тут причем?» — со смехом сказал Путин.
18:55 Путин вновь обвинил НАТО в том, что оно стремится расширяться, несмотря на обещания России не продвигаться на восток.
18:52 ❗Западные экономики несправедливы, потому что они «потребляют больше, чем производят», организация БРИКС намерена изменить эту ситуацию, пообещал Путин.
18:48 Путин улыбнулся, пока слушал вопрос иностранного журналиста, который поинтересовался его мнением насчет заявления британской разведки о, якобы, планах России «сеять хаос» на улицах иностранных городов.
18:46 В странах Азии и Африки очень быстро растет население, поэтому эти регионы сейчас привлекают особое внимание, пояснил Путин.
18:42 Путин рассказал, что считает искренними слова Трампа о намерении урегулировать конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.
18:41 Россия и лично Путин готовы к контактам с европейскими странами и никогда от них не отказывались, но при этом Москва «не навязывается» Западу, описал двусторонние отношения президент.
18:40 ❗Путин заявил, что не помнит угрозы Трампа нанести удар по центру Москвы, о которой недавно рассказал бывший президент США.
«России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с господином Трампом не припомню», — сказал Путин.
18:40 Российская армия движется вперед на всех участках линии соприкосновения на Украине, отметил Путин.
18:36 ❗Путин напомнил про договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. По его словам, в этом документе есть некий пункт 4.
«Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно… Что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи», — заявил Путин.
В итоге он прямо так и не подтвердил, но и не опроверг слухи о переброске на помощь России северокорейских солдат.
18:33 Иностранный журналист интересуется, «что делают в России северокорейские войска». В качестве доказательства он ссылается на спутниковые снимки.
«Снимки, они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. Хочу обратить внимание на то, что не действия России привели к эскалации», — начал ответ Путин.
После этого президент какое-то время порассуждал на тему ответственности Запада и конкретно США за развитие конфликта.
18:31 Отдельно президент поблагодарил партнеров России за то, что они помогают искать пути разрешения украинского конфликта и предлагают свои решения.
«Все настроена на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами», — указал Путин.
18:30 Путин заявил, что БРИКС не стремится создать альтернативу SWIFT и подобным международным платежным системам.
«Мы не создавали и не создаем никому никаких альтернатив. Но вопрос очень важный, одна из ключевых проблем — это проблема расчетов. Поэтому мы идем по пути использования национальных валют».
18:27 Путин извинился, что не сможет долго отвечать на вопросы, потому что ему предстоит еще примерно семь двусторонних встреч.
18:26 «В Казани мы подтвердили, что БРИКС это не замкнутый формат. Он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать узкие подходы», — сообщил Путин.
18:25 Путин подчеркнул, что новые участники объединения заметили самое главное — взаимное уважение между партнерами по БРИКС. Россия сделала все возможное, чтобы они органично влились в семью.
18:22 Путин назвал саммит «очень насыщенным», отметил, что участники обменялись мнениями по актуальным проблемам. Особое внимание уделили «обострившейся ситуации» на Ближнем Востоке.
18:20 Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию пресс-конференции президента Путина по итогам первого саммита БРИКС в расширенном составе.