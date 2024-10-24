Запад наплевал на принципы международного права, заявил Путин

«А справедливо провести государственный переворот, о котором я говорил, отвечая на вопрос вашего коллеги, наплевав на международное право и на все принципы международного права и уставы ООН, финансируя переворот в другой стране, в данном случае на Украине, и подтолкнув ситуацию к ее развитию в направлении горячей фазы. Разве это справедливо с точки зрения всемирной безопасности?» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.