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Запад наплевал на принципы международного права, заявил Путин

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Запад наплевал на принципы международного права, финансируя Украину, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Во время итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани журналист спросил, как действия России за последние 2,5 года соотносятся с девизом российского председательства БРИКС, включающего справедливость и безопасность.

«А справедливо провести государственный переворот, о котором я говорил, отвечая на вопрос вашего коллеги, наплевав на международное право и на все принципы международного права и уставы ООН, финансируя переворот в другой стране, в данном случае на Украине, и подтолкнув ситуацию к ее развитию в направлении горячей фазы. Разве это справедливо с точки зрения всемирной безопасности?» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.

Путин Владимир