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Россия готова к обострению ситуации в мире, заявил Путин

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Россия готова к обострению международной ситуации, при этом не она своей политикой ведет к эскалации, на обострение «играют» стоящие на другой стороне, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Люди, конечно, боятся обострения международной ситуации, связанной с эскалацией в различных зонах конфликтов — и на Ближнем Востоке, и на Украине. Но не мы занимаемся этой эскалацией. На обострение всегда играют те, кто стоит на другой стороне. Но мы готовы к этому обострению», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.