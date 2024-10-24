Россия готова к обострению ситуации в мире, заявил Путин

«Люди, конечно, боятся обострения международной ситуации, связанной с эскалацией в различных зонах конфликтов — и на Ближнем Востоке, и на Украине. Но не мы занимаемся этой эскалацией. На обострение всегда играют те, кто стоит на другой стороне. Но мы готовы к этому обострению», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.