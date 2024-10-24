Путин ответил на слова Трампа об ударе по центру Москвы

«России угрожать бессмысленно, потому что нас это взбадривает. Но я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень напряженная фаза предвыборной гонки, и серьезно к таким заявлениям относиться не надо», — сказал президент.
Трамп 21 октября заявил, что угрожал Путину «ударом по центру Москвы». «Я сказал: “Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора”, — сказал Трамп, вновь баллотирующийся на пост президента США от республиканцев.
По словам кандидата, Путин ответил no way (можно перевести как «ни за что» или «не может быть»).
Трамп не пояснил, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот диалог, но отметил, что с Путиным у них сложились прекрасные отношения.
Кремль связал слова Трампа с предвыборной кампанией в США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что некоторые мировые лидеры не соблюдают «информационную гигиену» и позволяют себе раскрывать детали переговоров, особенно во время предвыборной гонки. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что за атакой на Москву последует удар по Вашингтону.