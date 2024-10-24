Путин ответил на слова Трампа об ударе по центру Москвы

Трамп 21 октября заявил, что угрожал Путину «ударом по центру Москвы». «Я сказал: “Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора”, — сказал Трамп, вновь баллотирующийся на пост президента США от республиканцев.