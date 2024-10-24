Путин ответил на вопрос о северокорейских военных на территории России

«Снимки — они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они чего-то отражают», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян
Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком «никого не просила», и в этом нет «никакой необходимости».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию «вбросами и шумихой».