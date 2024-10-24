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Путин ответил на вопрос о северокорейских военных на территории России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о «спутниковых снимках, которые говорят о том, что в РФ находятся северокорейские войска», назвал снимки «серьезной вещью».

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

«Снимки — они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они чего-то отражают», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.

Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18—19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком «никого не просила», и в этом нет «никакой необходимости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию «вбросами и шумихой».

Путин Владимир