Расширение НАТО, угрозы Трампа и Курская область. Что сказал Путин по итогам саммита БРИКС

Глава государства также сообщил, что российская армия движется вперед на всех участках линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, а в Курской области окружены порядка 2 тыс. военных противника. Российский лидер подчеркнул, что страна не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке. Также Путин назвал несправедливым расширение НАТО, а на вопрос о якобы имевших место угрозах со стороны кандидата в президенты США Дональда Трампа «ударом по Москве» ответил, что угрожать России бессмысленно.
ТАСС собрал основные заявления президента.
О возобновлении контактов с европейскими странами
Утверждения о том, что Россия якобы отказывается от возобновления контактов с европейскими странами, являются ложью. «Мы никогда не отказывались и сейчас не отказываемся. Если кто-то хочет возобновить с нами отношения — пожалуйста. Мы же все время об этом говорим. Но не навязываемся».
Если говорить о западных обвинениях России в якобы имеющихся попытках дестабилизировать обстановку в Лондоне и других европейских столицах, то дестабилизация внутри ЕС — следствие ошибочной политики европейских элит. «Это [обвинения в адрес России] полная чушь. Это результат внутренней политики этих государств. Как у нас говорят — попытка свалить с больной головы на здоровую. И уйти от ответственности за неправильные решения в экономической сфере и сфере внутренней политики».
О ситуации в зоне СВО и в Курской области
Российская армия движется вперед на всех участках линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, действует уверенно на всех направлениях. Киев стал терять меньше танков на поле боя, но только потому что применяет их меньше.
Украина атакой на курском направлении пытался показать США, что их вложения были ненапрасны. «Они хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям действующей администрации, этой партии, что их вложения в Украину были ненапрасными. Во что бы то ни стало и любой ценой. В том числе и ценой жизни своих солдат. На них работают, а не на интересы украинского народа».
Порядка 2 тыс. украинских военных окружены в Курской области. «[Российские войска] активно работают на курском направлении. Часть подразделений украинской армии, в том числе в Курской области, блокирована, окружена. Это примерно около 2 тыс. человек».
Если говорить о якобы имевших место угрозах со стороны кандидата в президенты США Дональда Трампа «ударом по Москве», то угрожать России бессмысленно. «Нас это только взбадривает».
Об отношениях с США
Отношения России и Соединенных Штатов после выборов зависят от будущей американской администрации. Россия будет открыта к сотрудничеству с США после выборов там, если и они будут открыты. «Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят — не надо! Но этот выбор за будущей администрацией».
Об украинском конфликте
Все страны БРИКС настроены на скорейшее завершение конфликта на Украине. «Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами».
Украинские военные не могут использовать высокотехнологическое оружие без прямого участия военных НАТО. «Мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море, знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу. То же самое касается инструкторов, военнослужащих, не наемников, а военнослужащих. То же самое касается использования высокоточного оружия современного, в том числе таких ракет, как ATACMS, Storm Shadow и так далее. Украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства и только при прямом участии офицеров стран НАТО».
Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей с Киевом, «исходя из реалий, которые складываются на земле».
В вопросе переговоров «мяч на стороне Киева». Главари киевского режима не хотят переговоров, потому что пришлось бы отменять военное положение и проводить выборы.
О конфликте на Ближнем Востоке
Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке, стратегически она от этого ничего не выиграет. «Мы очень озабочены тем, что происходит в [ближневосточном] регионе. И кто бы чего ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы [ближневосточный] конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы».
Среди погибших в ходе боев в секторе Газа были в основном женщины и дети. «На земле нет человека, у которого сердце кровью не обливается, когда он смотрит на то, что происходит в Газе. 40 с лишним тысяч человек погибших — и это в основном женщины и дети».
О расширении НАТО
Расширение Североатлантического альянса можно назвать несправедливым. «Мы же это говорили: не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность — расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого».
О росте ВВП
Рост российского ВВП в 2024 году может составить около 4%. «Как вы видите, мы нормально живем, работаем, развиваемся. У нас экономика растет. В 2023 году сколько у нас было? 3,4−3,6%. В 2024 году будет около 4%, 3,9%, может быть».
О саммите БРИКС
Шестнадцатый саммит БРИКС успешно завершился, он стал одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре. «Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Я не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно».