Путин поприветствовал вступление Африканского союза в G20

«Приветствуем вхождение Африканского союза в состав G20 в качестве полноправного члена. Со своей стороны оказываем этому процессу полную поддержку», — сказал Путин.
Он отметил, что товарооборот России с Африкой растет год от года. Например, в 2023 году увеличение составило более 30%, а в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос еще на 25%.
Африканский союз, который объединяет 55 государств континента, стал постоянным членом G20 9 сентября 2023 года. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это позволит Африке полноценно принимать участие в формировании международной повестки дня и в работе механизмов глобального управления.
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