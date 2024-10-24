Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поприветствовал вступление Африканского союза в G20

РФ приветствует вступление Африканского союза в Большую двадцатку. Об этом президент России Владимир Путин заявил 24 октября на встрече с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейхом аль-Газуани в Казани.

«Приветствуем вхождение Африканского союза в состав G20 в качестве полноправного члена. Со своей стороны оказываем этому процессу полную поддержку», — сказал Путин.

Он отметил, что товарооборот России с Африкой растет год от года. Например, в 2023 году увеличение составило более 30%, а в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос еще на 25%.

Африканский союз, который объединяет 55 государств континента, стал постоянным членом G20 9 сентября 2023 года. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это позволит Африке полноценно принимать участие в формировании международной повестки дня и в работе механизмов глобального управления.

Новость дополняется

Путин Владимир