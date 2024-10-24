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Третий день саммита БРИКС в Казани: главное

Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о саммите БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Пресс-конференция Путина

О саммите БРИКС:

Шестнадцатый саммит БРИКС стал важным событием мирового политического календаря. Россия ответственно подходит к выполнению обязанностей председателя.

О ситуации в Курской области:

Около 2 тыс. украинских военных окружены в Курской области. Российские войска активно работают на курском направлении.

Об украинском конфликте:

Все страны БРИКС настроены на скорейшее завершение конфликта на Украине. Переговоры зависят от Киева, который не хочет отмены военного положения и проведения выборов.

О якобы угрозах Трампа:

Угрожать России бессмысленно — это только «взбадривает» страну.

О конфликте на Ближнем Востоке:

Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке и не видит стратегических выгод от этого.

Статус государств — партнеров БРИКС получили 13 стран

По итогам саммита в Казани партнерами объединения стали: Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Что пишут зарубежные СМИ о саммите БРИКС в Казани

Саммит в Казани затмевает встречу стран Содружества на Самоа, пишет Bloomberg. Несмотря на заверения премьер-министра Великобритании Кира Стармера, некоторые лидеры предпочли встречу с Путиным в Казани поездке на Самоа.

БРИКС