Пресс-конференция Путина
О саммите БРИКС:
Шестнадцатый саммит БРИКС стал важным событием мирового политического календаря. Россия ответственно подходит к выполнению обязанностей председателя.
О ситуации в Курской области:
Около 2 тыс. украинских военных окружены в Курской области. Российские войска активно работают на курском направлении.
Об украинском конфликте:
Все страны БРИКС настроены на скорейшее завершение конфликта на Украине. Переговоры зависят от Киева, который не хочет отмены военного положения и проведения выборов.
О якобы угрозах Трампа:
Угрожать России бессмысленно — это только «взбадривает» страну.
О конфликте на Ближнем Востоке:
Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке и не видит стратегических выгод от этого.
Статус государств — партнеров БРИКС получили 13 стран
По итогам саммита в Казани партнерами объединения стали: Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.
Что пишут зарубежные СМИ о саммите БРИКС в Казани
Саммит в Казани затмевает встречу стран Содружества на Самоа, пишет Bloomberg. Несмотря на заверения премьер-министра Великобритании Кира Стармера, некоторые лидеры предпочли встречу с Путиным в Казани поездке на Самоа.