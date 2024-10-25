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Зурабишвили допустила, что ее могут посадить в тюрьму

ТБИЛИСИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что если правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победит на парламентских выборах 26 октября, она может оказаться в тюрьме.

Источник: РИА "Новости"

«Мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму, если это случится (правящая партия победит на выборах — прим. ТАСС)», — сказала Зурабишвили на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, что может случиться, если правящая партия согласно своему плану запретит и предаст суду оппозицию.

В то же время, Зурабишвили на пресс-конференции неоднократно подчеркнула, что не хочет говорить о вероятности поражения оппозиции. По ее словам, оппозиционные партии способны победить «Грузинскую мечту» общими усилиями и создать коалиционное правительство, если граждане продемонстрируют высокую явку.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Правящая партия неоднократно заявляла, что желает не просто победить, а получить конституционное большинство, что позволит признать неконституционной партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и ряд других крупных оппозиционных партий, связанных с ней. Также «Грузинская мечта» намерена осудить оппозиционеров за действия, совершенные ими во время правления Саакашвили до 2012 года.

Ранее «Грузинская мечта» заявила, что повторно начнет процедуру импичмента в отношении Зурабишвили, так как после первой такой попытки в конце прошлого года, она продолжила совершать зарубежные визиты без согласования с правительством, что противоречит конституции. Подать иск в КС правящая партия планировала до выборов, а отстранить Зурабишвили уже после формирования парламента нового созыва. Несмотря на то, что в этом году истекает срок полномочий Зурабишвили, в «Грузинской мечте» считают делом принципа прекратить ее полномочия именно путем импичмента.