Зурабишвили допустила, что ее могут посадить в тюрьму

Ранее «Грузинская мечта» заявила, что повторно начнет процедуру импичмента в отношении Зурабишвили, так как после первой такой попытки в конце прошлого года, она продолжила совершать зарубежные визиты без согласования с правительством, что противоречит конституции. Подать иск в КС правящая партия планировала до выборов, а отстранить Зурабишвили уже после формирования парламента нового созыва. Несмотря на то, что в этом году истекает срок полномочий Зурабишвили, в «Грузинской мечте» считают делом принципа прекратить ее полномочия именно путем импичмента.