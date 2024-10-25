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МИД раскрыл, что Лавров мог сказать наступившему ему на ногу человеку

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. МИД РФ привел возможные слова главы российского дипведомства Сергея Лаврова, которые были адресованы проходившему мимо него человеку во время заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

Источник: РИА "Новости"

Ранее появилось видео с саммита БРИКС в Казани, на котором главе МИД РФ случайно наступил на ногу проходивший мимо участник, не извинившись при этом. После этого министр что-то произнес человеку вслед. В социальных сетях разгорелся спор о том, что именно мог сказать Лавров в этот момент, вследствие чего появилось огромное количество фейков с голосом министра.

«Интернет-пространство наводнили ролики с саммита БРИКС в Казани со сгенерированным нейросетями голосом Сергея Лаврова. Фейку поверили не все: в Telegram-каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович. Может, все проще — и правильный ответ: “Проходи быстрее”», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

Лавров Сергей