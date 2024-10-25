МИД раскрыл, что Лавров мог сказать наступившему ему на ногу человеку

Ранее появилось видео с саммита БРИКС в Казани, на котором главе МИД РФ случайно наступил на ногу проходивший мимо участник, не извинившись при этом. После этого министр что-то произнес человеку вслед. В социальных сетях разгорелся спор о том, что именно мог сказать Лавров в этот момент, вследствие чего появилось огромное количество фейков с голосом министра.