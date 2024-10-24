Путин поддержал стремление Вьетнама к партнерству с БРИКС

«Безусловно поддерживаем стремление Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС», — отметил Путин.
Российский президент напомнил о своем июньском визите в социалистическую республику. «С теплотой вспоминаю недавний визит свой, — отметил Путин. — Это был действительно очень теплый прием, мы сразу почувствовали, что мы в дружественной нашем стране, в дружеской обстановке, среди друзей».
Глава государства попросил собеседника «передать самый теплый привет» генсеку ЦК Компартии Вьетнама То Ламу и напомнил о приглашении того с визитом в РФ. «На днях Национальным собранием Вьетнама были приняты важные кадровые решения, избран новый глава государства товарищ Лыонг Кыонг, — отметил также Путин. — Прошу передать ему поздравления с назначением на этот высокий пост».
Путин отметил интенсивное развитие отношений Москвы и Ханоя за 75 лет дипотношений — эту дату две страны отметят в следующем году. «Растет товарооборот: в 2023 году он увеличился на 8,3%, до $5 млрд. А в январе-августе прибавил сразу 25%», — напомнил президент России.
«Налажено сотрудничество в энергетической сфере, промышленном производстве, агропромышленном комплексе, в области образования, — очертил круг сфер партнерства российский лидер. — На обучение вьетнамских граждан в текущем году у нас выделена дополнительная квота в 1 тыс. бюджетных мест».