Путин поддержал стремление Вьетнама к партнерству с БРИКС

Путин отметил интенсивное развитие отношений Москвы и Ханоя за 75 лет дипотношений — эту дату две страны отметят в следующем году. «Растет товарооборот: в 2023 году он увеличился на 8,3%, до $5 млрд. А в январе-августе прибавил сразу 25%», — напомнил президент России.