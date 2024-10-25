Путин назвал диалог РФ с вьетнамской стороной содержательным

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры со своим вьетнамским коллегой Фам Минем на полях саммита БРИКС. Стороны обсудили несколько важных двусторонних вопросов.
Путин заявил, что политический диалог между государствами сохраняет интенсивный и содержательный характер. Взаимодействие поддерживается на разных уровнях.
РФ поддерживает желание страны подключиться к многоплановой работе БРИКС. Представители Вьетнама активно участвовали в саммите организации.
Кроме того, в ходе переговоров политики обсудили товарооборот между странами. Так, в январе-августе 2024 года он прибавил 25%.
«Президента Вьетнама ждут с визитом в России», — добавил российский лидер.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретится с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в рамках саммита БРИКС.