Премьер-министр Вьетнама привез Владимиру Путину двух драконов

Фам Минь Тинь уточнил, что во Вьетнаме драконы символизируют власть. По его словам, маленький дракон означает господство внутри страны, а большой — во всем мире. При этом премьер-министр государства напомнил, что Владимир Путин родился в соответствующий год. Азиатский гороскоп насчитывает 12 животных, однако из них самым главным является дракон.