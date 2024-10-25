Премьер-министр Вьетнама привез Владимиру Путину двух драконов

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь заявил, что привез Владимиру Путину двух драконов в качестве подарка к прошедшему дню рождения, пишет агентство РИА Новости.
Во время встречи с президентом России на саммите БРИКС он отметил, что 7 октября отправил Владимиру Путину письмо с поздравлением.
«И сегодня, позвольте еще раз поздравить с этой датой. И также я привез с собой подарок вам. Это 2 дракона. Один маленький, один большой», — сообщил политический деятель.
Фам Минь Тинь уточнил, что во Вьетнаме драконы символизируют власть. По его словам, маленький дракон означает господство внутри страны, а большой — во всем мире. При этом премьер-министр государства напомнил, что Владимир Путин родился в соответствующий год. Азиатский гороскоп насчитывает 12 животных, однако из них самым главным является дракон.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подготовил подарки для зарубежных лидеров, которые участвовали в саммите БРИКС.