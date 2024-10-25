Лукашенко: белорусы самые преданные люди для россиян

Он отметил, что Союзное государство Беларуси и РФ — это дом, а его нужно строить с фундамента, коим является экономика. Президент назвал и еще одно «железное требование» — отечество: от Бреста до Владивостока, так как от этого никуда не деться.
Лукашенко подчеркнул, что обе страны столетиями к этому привыкли.
«Встаньте на мое место, вы бы что, будучи президентом суверенного, не говорю независимого, мы друг от друга зависим, суверенного государства, которое не имеет границ не по своей вине ставшего суверенным. Это государство завтра бы уничтожили. Я на это пойти не могу и меня никто на это не уполномочил», — уточнил он.
Он выразил уверенность, что любое телодвижение любого политика в этом направлении закончится тем, что его снесет народ Беларуси.
«Белорусы — это самые преданные и надежные, как я сказал при награждении, люди для вас, для россиян. Более преданных, откровенных и честных в мире больше нет для вас, и не ищите их. Я опытный политик и я уже это знаю точно», — добавил президент.
Лукашенко заявил, что у Беларуси и РФ достаточно специалистов, чтобы два суверенных государства выстроили тесные отношения в Союзном государстве.