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Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна никогда не откажется от Косова, не присоединится к антироссийским санкциям и сохранит независимую политику ради своего народа, сообщает ТАСС.

«Сербия должна вести сербскую политику, которая будет сохранять и защищать Сербию. Другой политики, поверьте мне, нет, — отметил Вучич в ходе выступления на праздновании 16-летия основания Сербской прогрессивной партии. — Позвольте нам иметь свою политику. Позволите или нет, у нас она будет. Мы не будем вводить санкции, как кто-то захочет. Потому что если у нас нет права на свою политику, если мы не можем самостоятельно принимать решения о себе, о своем будущем, о своей стране, зачем тогда президент? А зачем тогда правительство?».

«Мы никогда не откажемся от Косова и Метохии, сколько бы этого ни требовали и что бы за это ни предлагали», — подчеркнул глава государства.

Вучич также заявил, что Сербия ведет независимую и свободолюбивую политику благодаря своим гражданам. «Я горжусь этим фактом, и это благодаря вам, дорогие люди. Не благодаря мне, не благодаря каким-либо чиновникам. Это благодаря вам, благодаря тому, что вы дали нам силу вести свободолюбивую, независимую политику. Не угождать никому. Вести сербскую политику, уважать всех, но заботиться о своей стране», — сообщил президент республики.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия получит членство в Евросоюзе в ту же секунду, если признает независимость Косова и присоединится к антироссийским санкциям. Вице-премьер Сербии Александар Вулин в этой связи указывал, что «сербы не предают Россию», и республика не присоединится к антироссийским санкциям. Он также подчеркивал, что в противном случае европейские чиновники говорили бы о президенте Вучиче «как о величайшем европейце, как о следующем еврокомиссаре».

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