Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России

«Сербия должна вести сербскую политику, которая будет сохранять и защищать Сербию. Другой политики, поверьте мне, нет, — отметил Вучич в ходе выступления на праздновании 16-летия основания Сербской прогрессивной партии. — Позвольте нам иметь свою политику. Позволите или нет, у нас она будет. Мы не будем вводить санкции, как кто-то захочет. Потому что если у нас нет права на свою политику, если мы не можем самостоятельно принимать решения о себе, о своем будущем, о своей стране, зачем тогда президент? А зачем тогда правительство?».