В Казани провели специальный отбор девушек, встречавших гостей саммита БРИКС

Важную и нелегкую миссию доверили 55 красавицам — участницам и победительницам конкурса «Мисс Татарстана» разных лет.
«Одновременно на взлетном поле работало пять встречающих групп, по три девушки в каждой. Потому что борты садились чуть ли не одновременно, — рассказала корреспонденту “РГ” президент общественной организации “Мисс Татарстана” Изольда Сахарова. — Для нас нет ничего удивительного в том, чтобы так встречать гостей, поскольку самому конкурсу уже четверть века. Но столько девушек сразу, пожалуй, не было задействовано ни на одном из подобных мероприятиях. Всего в разных локациях саммита у нас трудилось 150 красавиц. Конечно, девочки проходили специальный отбор, потом тестирование, обучение и только самые достойные представляли нашу республику, что называется, своим лицом».
Обращали внимание не только на привлекательную внешность, но и на коммуникабельность, умение искренне улыбаться и радоваться. Все языки мира они, разумеется, знать не обязаны, но навыки английского и татарского требуются.
Многие главы государств уже не в первый раз посещали Татарстан, и один из президентов стран СНГ, зная про традиции татарского гостеприимства, привез девушкам небольшие подарочки. Красавицы были приятно удивлены.
Обладательница титула «Мисс Татарстан-2023» и финалистка «Мисс Россия — 2024» Рамина Пронина одна их тех, кто угощала чак-чаком высокопоставленных гостей. В их числе президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайан, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидеры Таджикистана, Туркменистана и другие.
«Рабочий день начинался в три утра. К этому времени я уже собранная, накрашенная, выезжаю в офис. До вечера работали, я возвращалась домой после 11 вечера, а на следующее утро снова на ногах, — рассказывает девушка. — Конечно, все это не просто, но благодаря людям и атмосфере мы получили наслаждение от работы. Все встречи были милыми и душевными. Глава Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов всегда подбадривал нас, а мэр Казани Ильсур Раисович Метшин, если ожидание затягивалось, рассказывал истории из своей жизни и шутил».
Рамина признается, что запомнит дни саммита на всю жизнь, хотя участие в мероприятии такого масштаба далось нелегко. На взлетном поле порой был лютый холод. А находиться под дождем и сильным ветром с улыбкой на лице — задача не из простых.
«Приятно быть частью такого события, как саммит БРИКС. Испытываешь гордость за республику и Казань, которые могут принимать такие мероприятия. Круто быть в центре всех этих событий», — говорит красавица.
А Изольда Сахарова очень гордится своими «подопечными»: «Хочется верить, что это как раз тот случай, когда красота спасет мир».