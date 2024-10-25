В Казани провели специальный отбор девушек, встречавших гостей саммита БРИКС

«Одновременно на взлетном поле работало пять встречающих групп, по три девушки в каждой. Потому что борты садились чуть ли не одновременно, — рассказала корреспонденту “РГ” президент общественной организации “Мисс Татарстана” Изольда Сахарова. — Для нас нет ничего удивительного в том, чтобы так встречать гостей, поскольку самому конкурсу уже четверть века. Но столько девушек сразу, пожалуй, не было задействовано ни на одном из подобных мероприятиях. Всего в разных локациях саммита у нас трудилось 150 красавиц. Конечно, девочки проходили специальный отбор, потом тестирование, обучение и только самые достойные представляли нашу республику, что называется, своим лицом».