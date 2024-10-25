Путин отверг обвинения в адрес России в организации беспорядков на Западе

«Сегодня на пресс-конференции задавался вопрос о том, что не мы ли стоим за беспорядками в некоторых западных столицах. Это полная чушь. Нам еще только не хватало, да и инструментов у нас таких нет, организовывать там какие-то шествия, беспорядки. Полный бред какой-то», — сказал Путин.
«Это все для того, чтобы продвигать собственную повестку и уйти от ответственности за те фундаментальные ошибки, которые Запад делал в отношении других стран, стараясь во что бы то ни стало и любой ценой обеспечить свое доминирование», — сказал Путин.
«То, чем БРИКС занимается, я еще раз хочу повторить, вы это, наверное, увидели и услышали: мы ни с кем не боремся, мы не хотим никакой конфронтации. Просто мы идём своим путём, создаем новые инструменты, создаем новые механизмы сотрудничества и делаем это на основе равноправия и уважением друг к другу. Так и будем работать и дальше», — сказал Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.