Путин отверг обвинения в адрес России в организации беспорядков на Западе

«То, чем БРИКС занимается, я еще раз хочу повторить, вы это, наверное, увидели и услышали: мы ни с кем не боремся, мы не хотим никакой конфронтации. Просто мы идём своим путём, создаем новые инструменты, создаем новые механизмы сотрудничества и делаем это на основе равноправия и уважением друг к другу. Так и будем работать и дальше», — сказал Путин.