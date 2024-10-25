Лукашенко: Путин никогда не ставил задачу завоевать Украину

Российский лидер Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель завоевать Украину. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами газеты «Известия».
По его словам, президент РФ всегда думает о последствиях, прежде чем сделать какой-то решительный шаг.
«Перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать. Мы часто обсуждаем этот вопрос, всегда задаем вопрос: “а дальше что?”», — отметил Лукашенко.
Он добавил, что никакую страну нельзя подчинить без последствий. Если бы Украина была завоевана, там бы всегда оставались партизаны, которые стали бы совершать нападки на российских граждан. Российская сторона же всегда пыталась избегать любых терактов и преступлений против россиян.
Лукашенко также отметил, что перед РФ никогда не стоял вопрос и о вхождении в ее состав Белоруссии. Это реализовать невозможно.
Ранее президент Белоруссии прокомментировал заявления Зеленского о возможности завершения украинского конфликта в 2025 году. По его словам, эти «хотелки» нереализуемы.