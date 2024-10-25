Лукашенко: Путин никогда не ставил задачу завоевать Украину

Он добавил, что никакую страну нельзя подчинить без последствий. Если бы Украина была завоевана, там бы всегда оставались партизаны, которые стали бы совершать нападки на российских граждан. Российская сторона же всегда пыталась избегать любых терактов и преступлений против россиян.