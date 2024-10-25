«Хотели бы также быть подключены в некой форме, которая была бы возможна, чтобы мы участвовали в этом объединении как Республика Сербская. Конечно, есть определенные возможности сделать это в Боснии и Герцеговине. Мы попробуем, это не зависит от нас, но мы попытаемся обеспечить определенную поддержку на уровне всей Боснии и Герцеговины», — сказал Додик в рамках встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС, заявил Додик
КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что хотел бы участия Республики Сербской в БРИКС в той или иной форме, а также пообещал попробовать затронуть эту тему на уровне всей БиГ.