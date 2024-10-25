Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС, заявил Додик

«Хотели бы также быть подключены в некой форме, которая была бы возможна, чтобы мы участвовали в этом объединении как Республика Сербская. Конечно, есть определенные возможности сделать это в Боснии и Герцеговине. Мы попробуем, это не зависит от нас, но мы попытаемся обеспечить определенную поддержку на уровне всей Боснии и Герцеговины», — сказал Додик в рамках встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.