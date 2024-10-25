МИД Кубы заявил о необходимости отменить односторонние санкции против РФ

Глава МИД сообщил, что непредвиденная ситуация в сфере энергетики и последствия урагана «помешали присутствию на этом важном форуме кубинского президента Мигеля Диас-Канеля, хотя он планировал». «Для Кубы большая честь принимать участие в этой встрече лидеров БРИКС в расширенном формате, которая успешно проводится в обстановке многокультурности и гостеприимства города Казани», — сказал Родригес Паррилья. От имени президента и народа республики он поблагодарил «за это щедрое приглашение, направленное от имени президента Российской Федерации».