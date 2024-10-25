МИД Кубы заявил о необходимости отменить односторонние санкции против РФ

«Должны быть прекращены распространение односторонних принудительных мер против России и поставки оружия и средств, подогревающих войну», — сказал министр, речь которого опубликована на сайте МИД республики.
«Куба также выражает поддержку предложению, совместно сделанному Китаем и Бразилией, чтобы достичь серьезного дипломатического, конструктивного урегулирования конфликта на Украине, строго следуя международному праву, с гарантиями безопасности и суверенитета для всех вовлеченных сторон», — отметил Родригес Паррилья. Он подчеркнул, что карибская республика в связи с этим «осуждает поведение НАТО, влекомой правительством США», которое угрожает международным миру и безопасности, неся разрушительные последствия".
Глава МИД сообщил, что непредвиденная ситуация в сфере энергетики и последствия урагана «помешали присутствию на этом важном форуме кубинского президента Мигеля Диас-Канеля, хотя он планировал». «Для Кубы большая честь принимать участие в этой встрече лидеров БРИКС в расширенном формате, которая успешно проводится в обстановке многокультурности и гостеприимства города Казани», — сказал Родригес Паррилья. От имени президента и народа республики он поблагодарил «за это щедрое приглашение, направленное от имени президента Российской Федерации».