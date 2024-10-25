Лукашенко оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Белоруссия не может войти в состав России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью «Известиям».
«Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но, вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов, личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял», — сказал он.
По его словам, «в высоких кругах» в России «кое-кому неймется», но Москва и Минск в рамках Союзного государства могут выстроить отношения, «которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве», это и нужно двум государствам.
«Да, сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать “а дальше что?”. Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать», — сказал белорусский президент.
Он добавил, что такую большую страну нельзя «подмять без последствий». — «партизанщины» и терактов.
Союзное государство — это интеграционный проект России и Белоруссии, который реализуется с 2000 года. За более чем 20 лет страны смогли реализовать единые таможенное пространство и зону свободной торговли в рамках ЕАЭС, значительно усилить сотрудничество силовых структур и координацию внешней политики
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