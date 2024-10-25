Журавлев: Запад больше всего задевает растущее влияние БРИКС

«Более того, они создают альтернативную существующей систему расчета между странами, а в перспективе, и валюту, которая может прийти на замену доллару — а на этой гегемонии как раз власть Запада и держится прежде всего. Пусть не союз и не союзники — хоть горшком назовите, только в печь не сажайте — в ЕС и США могут лелеять надежду, что БРИКС им не ровня, пока не обнаружат себя на задворках мировой политики», — резюмировал Журавлев.