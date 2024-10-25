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Журавлев: Запад больше всего задевает растущее влияние БРИКС

Попытки дискредитации казанского саммита связаны с недовольством Запада.

Источник: Аргументы и факты

Растущее влияние БРИКС больше всего задевает Запад, поэтому пресса недружественных государств получила соответствующее задание по его дискредитации. Об этом заявил в беседе с aif.ru первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.

«Запад больше всего задевает растущее влияние БРИКС, и теперь пресса там получила директиву — сообщать о том, что это, в отличие от НАТО и ЕС, вовсе не союз, а состоящие там страны между собой, соответственно, не союзники», — объяснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что именно союзниками можно назвать государства, имеющие одинаковые взгляды на международную политику и считающие, что там слишком уж преувеличено значение западных структур, а значит, мироустройство требует пересмотра.

«Более того, они создают альтернативную существующей систему расчета между странами, а в перспективе, и валюту, которая может прийти на замену доллару — а на этой гегемонии как раз власть Запада и держится прежде всего. Пусть не союз и не союзники — хоть горшком назовите, только в печь не сажайте — в ЕС и США могут лелеять надежду, что БРИКС им не ровня, пока не обнаружат себя на задворках мировой политики», — резюмировал Журавлев.

Как стало известно, генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите БРИКС, выразил уверенность в том, что это межгосударственное объединение сможет способствовать укреплению безопасности в мире.