Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал чушью обвинения в адрес РФ в организации беспорядков на Западе

Российский президент проводит переговоры с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани. В ходе встречи он высказался о ситуации на Западе.

По словам Путина, обвинения в адрес России в том, что она якобы организует беспорядки в западных странах, является полной чушью. При этом он понимает, почему недружественные страны выдвигают такие обвинения.

«Это желание уйти от ответственности за ошибки в отношении других стран ради собственного доминирования», — указал президент.

При этом Москва никогда не хотела создавать конфронтации с другими государствами, проводить какие-то шествия и митинги. Страна продолжает идти своим путем.

Также ложью являются слова о неких «лагерях дестабилизации» Молдавии на территории Республики Сербской, добавил Додик. Республика никогда не занималась подрывом государственности на других территориях.

Стороны обсудили и возможность вступления республики в состав БРИКС. Власти РС будут пытаться подключить всю Боснию и Герцеговину.

Ранее Путин провел переговоры со своим вьетнамским коллегой Фам Минь Чинем на полях саммита БРИКС. Стороны обсудили несколько важных двусторонних вопросов.