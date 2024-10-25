Путин назвал чушью обвинения в адрес РФ в организации беспорядков на Западе

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани. В ходе встречи он высказался о ситуации на Западе.
По словам Путина, обвинения в адрес России в том, что она якобы организует беспорядки в западных странах, является полной чушью. При этом он понимает, почему недружественные страны выдвигают такие обвинения.
«Это желание уйти от ответственности за ошибки в отношении других стран ради собственного доминирования», — указал президент.
При этом Москва никогда не хотела создавать конфронтации с другими государствами, проводить какие-то шествия и митинги. Страна продолжает идти своим путем.
Также ложью являются слова о неких «лагерях дестабилизации» Молдавии на территории Республики Сербской, добавил Додик. Республика никогда не занималась подрывом государственности на других территориях.
Стороны обсудили и возможность вступления республики в состав БРИКС. Власти РС будут пытаться подключить всю Боснию и Герцеговину.
Ранее Путин провел переговоры со своим вьетнамским коллегой Фам Минь Чинем на полях саммита БРИКС. Стороны обсудили несколько важных двусторонних вопросов.