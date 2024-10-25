СМИ: саммит БРИКС в Казани стал несомненным успехом для России

Кроме того, организация БРИКС превратилась в динамичную группу стран, что свидетельствует о новой ведущей тенденции в мировых делах — относительно быстром переходе от в основном западоцентричной системы к большей децентрализации. Журнал подчеркивает, что БРИКС не является антизападным объединением, так как большинство входящих в него стран имеет обширные связи с Западом и намерено их сохранить, но группа создает альтернативы для движения собственным путем к конкретным целям.