Грузинский лидер Зурабишвили допустила, что ее могут посадить в тюрьму

Зурабишвили несколько раз акцентировала внимание на том, что она не хочет обсуждать возможность поражения оппозиции. По ее мнению, действуя сообща, оппозиционные партии могут противопоставить себя «Грузинской мечте», объединиться и сформировать новое коалиционное правительство, если избиратели проявят активность на выборах.