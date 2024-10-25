Грузинский лидер Зурабишвили допустила, что ее могут посадить в тюрьму

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила вероятность оказаться за решеткой в случае победы правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на грядущих парламентских выборах. Голосование пройдет 26 октября.
По словам лидера, ей могут объявить импичмент. Это заявление она сделала, отвечая на вопрос о возможных планах партии по запретам и уголовным преследованиям оппозиционных сил.
Зурабишвили несколько раз акцентировала внимание на том, что она не хочет обсуждать возможность поражения оппозиции. По ее мнению, действуя сообща, оппозиционные партии могут противопоставить себя «Грузинской мечте», объединиться и сформировать новое коалиционное правительство, если избиратели проявят активность на выборах.
Ранее спикер парламента Шалва Папуашвили заявил о наличии сил, которые готовят государственный переворот после предстоящих парламентских выборов. По его словам, может произойти захват власти.