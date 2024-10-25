Пушков назвал Путина ключевой фигурой перехода к новому состоянию мира

В мировых общественных и политических кругах саммит БРИКС в Казани обозначил переломный момент в затянувшемся и сложном процессе трансформации мирового порядка, движущегося к многополярности. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.
«Не сомневаюсь, что историки будут считать 22−24 октября 2024 года символической датой в переходе к новому состоянию мира, а Владимира Путина — ключевой фигурой этого перехода», — написал Пушков.
Ранее первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что растущее влияние БРИКС больше всего задевает Запад, поэтому пресса недружественных государств получила соответствующее задание по его дискредитации.
Накануне российский лидер Владимир Путин объявил об успешном завершении XVI саммита БРИКС в Казани. Саммит посетили делегации из 35 государств и шести международных организаций.