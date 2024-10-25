NYT: ответ Ирана на возможный удар Израиля будет зависеть от целей атаки

По информации четырех неназванных иранских чиновников, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать несколько планов ответа на израильскую атаку в зависимости от ее масштаба. Если она повлечет за собой серьезные разрушения и множество жертв, Иран ответит на удар. Если же еврейское государство ограничится атакой на несколько военных баз и складов с ракетами и дронами, Тегеран может ничего не предпринять в ответ, утверждают источники издания. Они отметили, что ответ будет неизбежен в случае удара по нефтяной и энергетической инфраструктуре Ирана, по его ядерным объектам, а также в случае убийства высокопоставленных чиновников.