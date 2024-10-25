Лукашенко надеется, что ВС РФ освободит Курскую область к концу 2024 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проанализировал ситуацию на Украине. Его мнение опубликовала газета «Известия».
По словам белорусского лидера, авантюра Вооруженных сил Украины в Курской области сильно поменяла ситуацию. Теперь Киеву нужно в ближайшее время выйти на переговоры с РФ.
«Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров», — отметил Лукашенко.
Он добавил, что страны, которые дружественные Москве, готовы также работать в этом направлении. Противоборствующие стороны должны обсудить множество вопросов.
Ранее Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не хотел завоевывать Украину. Президент сам неоднократно говорил об этом.