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Лукашенко надеется, что ВС РФ освободит Курскую область к концу 2024 года

Дружественные России страны также готовы двигаться в направлении переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проанализировал ситуацию на Украине. Его мнение опубликовала газета «Известия».

По словам белорусского лидера, авантюра Вооруженных сил Украины в Курской области сильно поменяла ситуацию. Теперь Киеву нужно в ближайшее время выйти на переговоры с РФ.

«Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что страны, которые дружественные Москве, готовы также работать в этом направлении. Противоборствующие стороны должны обсудить множество вопросов.

Ранее Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не хотел завоевывать Украину. Президент сам неоднократно говорил об этом.