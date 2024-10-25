Трамп назвал США свалкой мира

По мнению Трампа, когда вице-президент США и его оппонент на выборах Камала Харрис заняла свою должность, она намеренно открыла границу США. Он также подчеркнул, что его соперница открыла двери для нашествия мигрантов из тюрем и психиатрических больниц со всего мира.