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CNN: Fox News вырезал из интервью Трампа бессвязные ответы и ложные тезисы

В одном из вырезанных фрагментов Дональд Трамп дал бессвязный комментарий о налоговой реформе и мигрантах в США.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News. Журналисты прореспубликанского СМИ отредактировали его, сообщает CNN.

Речь идет о появлении Трампа в сегменте утреннего шоу Fox and Friends. Политик во время выпуска общался с клиентами и сотрудниками барбершопа в Бронксе.

Журналисты утверждают, что в ответах Трампа было много «бессвязности». Кроме того, он озвучивал ложные утверждения. В результате компрометирующие кандидата в лидеры куски были вырезаны и не попали в эфир.

«Участникам пришлось неоднократно напоминать, когда Трамп отклонялся от cути их вопросов. CNN просмотрел более полное видео визита в парикмахерскую», — указали журналисты.

Так, зрители не увидели фрагмент, где Трамп призывал не доверять газете Wall Street Journal. При этом она входит в одну медиагруппу с Fox News. Кроме того, политик дал бессвязный ответ на вопрос о налоговой реформе и мигрантах в США.

Ранее сообщалось, что сам Трамп обратился с такими же обвинениями к своей конкурентке от демократов Камале Харрис. Он заявил, что политику «подыгрывает» CBS.