МАГАТЭ оценит украинскую инфраструктуру для ядерной безопасности

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетят территорию Украины на этой неделе. Об этом говорится в сообщении агентства на официальном сайте.
Представители МАГАТЭ проведут оценку состояния инфраструктуры в стране, которая необходима для обеспечения ядерной безопасности. Работа будет проведена по просьбе Киева.
Сотрудники агентства посетят шесть электрических подстанций. В результате будут изучены практические последствия фактических и потенциальных повреждений подстанций, которые поставляют электроэнергию на АЭС страны.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу недавнего отключения электричества на Запорожской атомной электростанции. По его словам, безопасность АЭС остается под угрозой.