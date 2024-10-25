Советник премьера Грузии назвал нереальным членство страны в НАТО

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что власти Грузии в 2008 году быстро поняли, к чему всё идёт, и запросили переговоры с Россией. Сейчас Тбилиси понимает, что с Москвой выгоднее сотрудничать, а не нагнетать напряжение.