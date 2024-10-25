Зураб Абашидзе, занимавший должность специального представителя по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией и ныне являющийся советником премьер-министра Грузии, заявил, что в ближайшем времени стране не удастся стать частью НАТО.
«Членство в НАТО является нереальным в ближайшей перспективе», — сказал Абашидзе в эфире телеканала Imedi.
Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что власти Грузии в 2008 году быстро поняли, к чему всё идёт, и запросили переговоры с Россией. Сейчас Тбилиси понимает, что с Москвой выгоднее сотрудничать, а не нагнетать напряжение.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть все основания считать подлинными заявления грузинских политиков о том, что Запад подталкивал Грузию к военным действиям против России.