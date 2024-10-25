Митрополит Владивостокский Владимир возглавит Донецкую епархию

Напомним, что ИА PrimaMedia в мае этого года провело большой разговор с митрополитом Владивостокским и Приморским Владимиром о душе, обществе и взглядах Церкви на острые вопросы текущего исторического момента. Как Церковь относится к искусственному интеллекту? Стоит ли ей меняться сообразно времени? Почему в Приморье появляются «типовые» храмы? Надо ли теперь, после открытия Спасо-Преображенского собора, как-то особо рецензировать концерты на центральной площади с точки зрения нравственности? Где во Владивостоке нужны новые храмы? Почему Петр и Феврония стали примером здоровой семьи? И многое другое в открытом и обстоятельном разговоре.