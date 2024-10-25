В Харькове мужчину осудили за уклонение от мобилизации

Супруга мужчины рассказала, что ее муж является единственным источником дохода для семьи, в которой растут двое малолетних детей, и они категорически против его участия в военных действиях. Она также отметила, что в детстве у него был туберкулез, который, по ее мнению, является противопоказанием для службы.