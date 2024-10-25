В Харькове мужчину осудили за уклонение от мобилизации

Харьковский суд вынес решение в отношении 52-летнего мужчины, назначив ему три года тюремного заключения за уклонение от мобилизации, сообщает украинское издание «Страна».
По установленной информации, в июле 2023 года мужчина успешно прошел медицинскую комиссию, которая признала его годным для мобилизации, после чего он получил официальный вызов, но не явился в военкомат.
На судебном разбирательстве обвиняемый отверг свою вину, утверждая, что сотрудники военкомата применили физическое давление, а вызов был выдан без надлежащего медосвидетельствования. В назначенный день он предпочел пойти на работу, так как «нужно было обеспечивать семью».
Супруга мужчины рассказала, что ее муж является единственным источником дохода для семьи, в которой растут двое малолетних детей, и они категорически против его участия в военных действиях. Она также отметила, что в детстве у него был туберкулез, который, по ее мнению, является противопоказанием для службы.
Ранее украинский военнослужащий рассказал, что мобилизованный с туберкулезом заразил половину батальона ВСУ. Боевик задался вопросом, кого и зачем мобилизуют сотрудники украинских военкоматов.