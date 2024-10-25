Трамп после призыва Байдена «закрыть» его назвал президента тупым

Президент Соединенных Штатов Джо Байден высказал призыв «закрыть» республиканца Дональда Трампа. Последний прокомментировал эти слова на митинге в Аризоне, трансляцию которого вели американские кабельные сети.
По словам Трампа, Байден не заслуживает власти. Это понимает «весь мир», который смотрит на нынешнего руководителя.
«Видели его вчера? Он сказал: “Закройте его”. Ему нельзя такое говорить. Насколько он тупой. Насколько тупой дурак», — указал Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась оправдать слова Байдена. По ее словам, президент не высказывался в поддержку заключения своего вечного оппонента в тюрьму. Он просто имел в виду «политический замок».