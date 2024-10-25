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Боливия заявила о получении приглашения стать страной — партнером БРИКС

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что страны — члены БРИКС одобрили присвоение южноамериканскому государству статуса страны — партнера.

Источник: РИА "Новости"

«Боливия сделала важный шаг к вступлению в БРИКС: страны — члены сообщили об одобрении присвоения ей статуса страны — партнера», — написал он в своем Telegram-канале.

Арсе назвал полученное приглашение «самым важным достижением во внешней политике» его правительства. По его мнению, сближение с БРИКС позволит Боливии «продвинуться в достижении целей в сфере экономического роста, индустриализации и перераспределения доходов».

Боливийский лидер отметил, что страна надеется в будущем стать полноправным членом объединения, которое «каждый день вносит вклад в укрепление нового многополярного мирового порядка, основанного на братстве, инклюзивности, сотрудничестве и взаимной выгоде с уважением суверенитета и самоопределения народов». О своем желании присоединиться к группе власти Боливии уведомили в июне 2023 года.

В четверг президент Боливии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС и встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

БРИКС